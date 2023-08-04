لاتسيو يعلن رسميًا ضم كامادا في صفقة انتقال حر

أعلن لاتسيو عن التعاقد رسميًا مع الياباني دايتشي كامادا، لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني السابق، في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر لاتسيو في بيان نشره عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت مساء الجمعة، أن كامادا اجتاز الكشف الطبي بنجاح، ووقع على عقود انتقاله إلى الفريق لمدة موسمين، مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وكان لاتسيو نشر عبر حسابه على منصة "إكس" للتغريدات القصيرة في وقت سابق صورًا لوصول كامادا إلى العاصمة الإيطالية تمهيدًا للخضوع للكشف الطبي.

سبب يمنع كامادا من المشاركة مع لاتسيو

وبحسب قناة سكاي سبورت إيطاليا، أن الدولي اليلباني لكن لا يمكنه اللعب بقميص لاتسيو قبل الحصول على تصاريح العمل اللازمة.

ويبدأ لاتسيو موسمه في الدوري الإيطالي بمواجهة ليتشي، يوم الأحد الموافق 20 أغسطس الجاري، علمًا بأن الفريق السماوي أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني خلف البطل نابولي.

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ورفض كامادا، البالغ من العمر 26 عامًا، تجديد عقده مع آينتراخت فرانكفورت، وفضل خوض تجربة جديدة.

وسجل كامادا 9 أهداف، وقدم 7 تمريرات حاسمة في 32 مباراة لعبها مع فرانكفورت في الموسم الماضي للدوري الألماني.

وكان كامادا ضمن اهتمامات ميلان وأتلتيكو مدريد وريال سوسيداد للتعاقد معه، كما وصل إليه عرض من الدوري السعودي للمحترفين.