أرتيتا يحسم موقف ساكا من اللعب ضد مانشستر سيتي

حسم الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، موقف بوكايو ساكا، نجم الفريق، من المشاركة في المباراة التي تقام ضد مانشستر سيتي غدًا الأحد في كأس الدرع الخيرية.

ويلعب أرسنال ومانشستر سيتي عند الساعة 06:00 مساء غدٍ على ملعب "ويمبلي" في مباراة نهائي كأس الدرع الخيرية، وهي المباراة الرسمية الأولى في الموسم للفريقين.

وكان ساكا جلس على مقاعد البدلاء في مباراة موناكو الودية التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي، ولم تتم الاستعانة به بسبب المرض.

لكن أرتيتا أكد في المؤتمر الصحفي الذي عُقد الجمعة للحديث عن مباراة مانشستر سيتي، أن اللاعب الإنجليزي سيكون متاحا للعب المواجهة المرتقبة.

وقال أرتيتا "بوكايو ساكا في حالة أفضل، تدرب اليوم. لا أتوقع غيابه عن المباراة".

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أرتيتا: جيسوس لن يغيب لفترة طويلة

من جانب آخر، أعرب أرتيتا عن ثقته بعدم غياب المهاجم جابرييل جيسوس لفترة طويلة خلال الموسم الجديد، حيث قدم تنبؤات إيجابية بشأن حالة المهاجم عقب خضوعة لجراحة في الركبة.

وخضع اللاعب البرازيلي الدولي للجراحة الأربعاء الماضي بعدما شعر بآلام عقب خضوعة لجراحة خطيرة لعلاج إصابة تعرض لها في بطولة كأس العالم.

خلال الموسم الماضي، غاب جيسوس عن الفريق لمدة 3 أشهر من أجل التعافي من الإصابة.

وبعد أن غاب عن مباراة موناكو، سيغيب جيسوس أيضًا عن أرسنال في بداية الموسم، بما في ذلك مباراة مانشستر سيتي.

وأوضح أرتيتا في المؤتمر الصحفي اليوم "جيسوس بخير، هو حزين لأنه كان يشعر أنه بخير، وبعد ذلك ظهرت هذه المشكلة التي لم يكن يتوقعها أحد".

وأضاف "كان علينا القيام بجراحة بسيطة ولكن لسوء الحظ كان هذا أفضل شيء يمكننا القيام به وفي أسرع وقت ممكن. اتخذنا هذا القرار. متأكد أنه سيعود قريبا وسيكون جاهزا".

يذكر أن أرسنال تنافس مع مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" الموسم الماضي، لكنه خسر السباق في الأمتار الأخيرة.