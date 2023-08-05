جورج وسوف يطلب ستارة سوداء حتى لا يرى الجمهور وضعه الصحي

وُضعت ستارة كبيرة سوداء قبل بداية حفل المطرب الكبير جورج وسوف مساء أمس، الخميس، على المسرح الجنوبي في مدينة جرش الأثرية، ضمن مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته الـ37.

وأخفت الستارة السوداء التي وُضعت على امتداد المسرح، دخول سلطان الطرب، قبل أن يتم إزاحتها ويلتقي وسوف مع جمهوره الأردني المتعطش لمشاهدته.

واشترط وسوف أن تكون هناك ستارة كبيرة تغطي لحظة دخوله حتى لا يشاهد الجمهور وضعه الصحي خلال مسيرة وصوله إلى الميكروفون.

وكان وسوف يغني أغلب الوقت وهو جالس على المقعد وسط هتاف وتفاعل الجمهور الأردني.

وشهد الحفل تدفقاً من الجمهور الأردني والفلسطيني، حيث امتلأت جنبات المسرح الجنوبي بحضور حاشد.

وعلى مدى ساعة ونصف، لم يهدأ التفاعل بين سلطان الطرب والجمهور، فبقي الغناء الطربي حاضرًا، وبقي الجمهور ينتظر ماذا سيغني وسوف، ليشاركوه الأغاني التي تعبر عن ذكرياتهم معه.

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ويلتقي جمهور المسرح الجنوبي مساء اليوم، الجمعة، مع الفنانين الأردني أسامة جبور والتونسي صابر الرباعي.

في حين يغني على المسرح الشمالي، سامر أنور وسليمان عبود وبدر رامي.