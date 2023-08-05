طقس السبت.. أمطار رعدية بجازان وعسير وأجواء حارة على شرق المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار الطقس الحار اليوم، السبت، على أجزاء من شرق المملكة، موضحاً في إفادته اليومية أن الفرصة لا تزال مهيأة لسقوط أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة وزخّات من البرد، على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.

وفي حين أشار المركز إلى أن السماء ستكون غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقة الباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة، جاءت توقعاته لدرجات الحرارة بأن تسجل الأحساء أعلى درجة حرارة بـ 48 مئوية، فيما تكون الحرارة في الدمام 47 درجة.

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وذكر "الأرصاد" أن الرياض وبريدة ستسجّل كل منهما 44 درجة مئوية، فيما تصل درجة الحرارة في مكة المكرمة والخرج إلى 46 درجة مئوية، أما المدينة المنورة فتسجّل 43 درجة، وجدة 40، وأبها 32 درجة.

في سياق متصل، حذر "الأرصاد" من استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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