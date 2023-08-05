ناس تعلن إرسال روبوتات ذكية إلى القمر لتنفيذ مهام بشرية

أعلنت وكالة ناسا الفضائية إرسال روبوتات ذكية تعمل بالذكاء الاصطناعي إلى القمر، لتقوم بتنفيذ مهام بشرية.

ووفقا لما نشرته صحيفة تليغراف البريطانية، فإنّ ناسا أعلنت عن إرسال مجموعة من الروبوتات الذكية إلى القمر، وستقوم باختيار قائد خاص بهم من أجل تنفيذ مهام يقوم بها البشر.

وحسب تليغراف، فمن المقرر إطلاق ثلاث مركبات جوالة مصغرة خلال العام المقبل، وسيتم إنزالها على سطح القمر من مركبة هبوط عبر الحبال، تلك المركبات ستكون مهمتها الأساسية رسم خريطة لبعض المناطق على القمر، ثلاثية الأبعاد عن طريق استخدام الكاميرات والرادار المخترق للأرض، وحسب تليغراف فإنّ هذا الأمر سيتم للمرة الأولى دون تدخل بشري.



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ونشرت الصحيفة البريطانية أيضًا في تقريرها أنّه وفي إطار برنامج Artemis التابع لوكالة ناسا الفضائية، فمن المقرر أن يعود البشر إلى القمر في عام 2025 وتخطط ناسا لإنشاء قاعدة على سطح القمر لإجراء العلوم والتعرف على الحياة خارج العالم استعدادًا لرحلة إلى المريخ.

ومن المحتمل أن تكون الروبوتات ضرورية لمساعدة رواد الفضاء على استكشاف المناطق الخطرة أو التي يصعب الوصول إليها، أو تحديد الموارد الحيوية مثل الجليد ومواد البناء والملاجئ.

وسيتم مراقبة روبوتات القمر من قبل المهندسين لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم البقاء في التكوين واستكشاف المناطق المحددة مع تجنب العقبات، أم ستفشل مهمتهم.