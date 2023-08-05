هجوم بمسيرات أوكرانية على ناقلة نفط روسية في البحر الأسود

تعرضت ناقلة نفط روسية متواجدة في البحر الأسود اليوم السبت، لهجوم بمسيرات أوكرانية.

ووفقا لما أعلنته وكالة الأنباء الروسية "تاس"، فإنّ ناقلة نفط تابعة لروسيا في البحر الأسود، تعرضت لاستهداف من قبل مسيرات أوكرانية هاجمت ميناء نوفوروسيسك.

وأضافت "تاس" أن غرفة محركات السفينة الروسية دُمرت في الهجوم الليلي الذي تعرضت له في مضيق كيرتش، لكنها أكدت أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات.

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واشتعلت حدة الاشتباكات بين روسيا وأوكرانيا خلال الأسابيع الآخيرة، في البحر الأسود، بعدما تخلت روسيا عن اتفاق للأمم المتحدة مكّن من تصدير الحبوب.

وتعرضت أيضًا الموانئ الأوكرانية لطائرات روسية مُسيّرة، ما دفع كييف إلى الرد بشكل قوي.