الصفقة الثامنة.. ميلان يعلن ضم الأمريكي يونس موسى

أعلن نادي ميلان الإيطالي تعاقده مع اللاعب الأمريكي يونس موسى بشكل دائم قادما من نادي فالنسيا الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن المقرر أن يرتدي يونس موسى الرقم 80 في ميلان.

وذكر النادي عبر موقعه الإلكتروني أن موسى وقع على عقد مع النادي ممتد حتى 30 يونيو 2028.

ولم يكشف النادي التفاصيل المالية للصفقة، لكن تقارير صحفية كشفت أنه كلفته مبلغ 20 مليون يورو.

يونس موسى هو لاعب أمريكي عمره 20 عاما، وبدأ مسيرته في أكاديمية أرسنال قبل أن ينتقل إلى فالنسيا في عام 2019.

ومع فالنسيا لعب موسى لمدة موسم مع الفريق الثاني قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول، وشارك في مباراته الأولى في سبتمبر 2020 ، وشارك بشكل عام في 108 مباراة وسجل خمسة أهداف.

كما شارك اللاعب في 27 مبارا دولية مع المنتخب الأمريكي، حيث فاز معه بلقبين في بطولة دوري أمم الكونكاكاف.

🗣️ Over to Yunus...

His childhood ⚽

Returning to Italy 🇮🇹

His idols 🔴⚫

A message to the fans 💌 #ACMQuest #SempreMilan pic.twitter.com/EGtFLiFMUa

— AC Milan (@acmilan) August 4, 2023