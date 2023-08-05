4 حقائق عن كلاسيكو الاتحاد والهلال في البطولة العربية

تتجه أنظار الجماهير العربية إلى ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف مساء اليوم السبت لاحتضان مباراة الكلاسيكو بين الاتحاد والهلال.

ويلتقي الاتحاد أمام الهلال في مباراة الكلاسيكو على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، ضمن قمة مواجهات ربع نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وتستعرض صحيفة "الوئام" الإلكترونية في السطور التالية أبرز الحقائق المتعلقة بمباراة الكلاسيكو بين الاتحاد والهلال، بعد الاستعانة بصحيفة "الرياضية".

مواجهات الاتحاد والهلال في البطولة العربية

سبق أن التقى الاتحاد والهلال في 4 مباريات سابقة للفريقين على صعيد البطولات العربية، بدايتها عام 1994 وآخرها قبل 19 عاما وتحديدا عام 2005، ووقتها تقابلا مرتين في نصف نهائي بطولة دوري أبطال العرب.

وتتساوى الكفة بين فريقي الاتحاد والهلال في مبارياتهما خلال البطولات العربية، حيث حقق كل منهما انتصارين دون أن يحضر التعادل بينهما قبل المواجهة الخامسة.

القيمة السوقية بين الهلال والاتحاد

يتفوق فريق الهلال على نظيره الاتحاد على مستوى القيمة السوقية للاعبي الفريقين بعد فترة الانتقالات الصيفية الجارية حتى الآن خلال عام 2023.

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي، فإن القيمة السوقية لفريق الهلال تبلغ حاليا نحو 163.40 مليون يورو، مما يجعله الفريق الأعلى قيمة سوقية في بطولة دوري روشن السعودي حتى الآن.

وعلى الجانب الآخر، تبلغ القيمة السوقية للاعبي الاتحاد بالكامل 119.88 مليون يورو، ليتفوق عليه الأزرق العاصمي بنحو 43.5 مليون يورو، خاصةً مع تواجد لاعبه الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش على رأس أعلى اللاعبين قيمة بـ50 مليون يورو.

مواجهات جورجي جيسوس ونونو سانتو

سيتجدد اللقاء بين البرتغالي نونو سانتو مدرب الاتحاد ومواطنه جورجي جيسوس مدرب الهلال، عندما يلتقي الفريقان في ربع نهائي كأس الملك سلمان، لكنها ستكون المرة الأولى خارج البرتغال

وسبق للثنائي مواجهة بعضهما في الملاعب البرتغالية خلال السنوات الماضية، حيث تولى سانتو تدريب عدة فرق محلية مثل ريو آفي وبورتو، فيما قاد خيسوس أكثر من فريق برتغالي على رأسهم بنفيكا وسبورتنج لشبونة.

وخلال 8 مباريات سابقة بين كل من نونو سانتو وجورجي جيسوس، تفوق مدرب الهلال على منافسه بشكل واضح، من خلال تحقيق فرقه الفوز في 7 مباريات، فيما حققت فرق سانتو الفوز مرة واحدة، دون أي تعادل بين الطرفين.

عقدة حمدالله أمام الهلال

يستهدف المغربي عبدالرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد تسجيل أول أهدافه في مرمى الهلال بقميص ناديه الغربي، حيث لم يسبق له التسجيل في مرمى "الزعيم".

ولم يتمكن حمد الله من وضع بصمته التهديفية أمام الهلال خلال 4 مواجهات سابقة، حيث انتهت الثلاث مباريات الأولى بالدوري وكأس الملك بانتصار الأزرق العاصمي، واكتفا الفريقان بالتعادل في الرابعة.

وسبق أن واجه حمدالله الهلال في 10 مناسبات، بواقع 8 مباريات بقميص النصر ناديه السابق ومباراتين أثناء احترافه في صفوف الريان القطري، وزار المغربي شباك خصمه 6 مرات، حيث سجل 4 أهداف في بطولة دوري المحترفين السعودي، إضافة لهدف واحد في كأس السوبر ومثله في دوري أبطال آسيا.