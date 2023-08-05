ضبط 14 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

ضبطت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، نحو 14 ألف مخالف، خلال الفترة ن 9 حتى 15 / 1 / 1445هـ، الموافق 27 / 7 حتى 2 / 8 / 2023م.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، اليوم السبت، إن إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة بلغ 13939 مخالفاً، منهم 7894 مخالفًا لنظام الإقامة، و3839 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و2206 مخالفين لنظام العمل.

خلال أسبوع.. ضبط 13939 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. ⁧#وطن_بلا_مخالف pic.twitter.com/ogv54ASWN1 — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) August 5, 2023

فيما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 933 شخصاً، 41% منهم يمنيو الجنسية، و58% إثيوبيو الجنسية، و1% جنسيات أخرى، علماً بأنه تم ضبط 44 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

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وحسب إفادة "الداخلية"، فقد تم ضبط 8 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، في حين بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 37794 وافداً مخالفاً، منهم 31222 رجلاً، و6572 امرأة.

كما تم إحالة 31109 مخالفين لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2019 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 7969 مخالفاً.

وأكدت الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة، والرياض، والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.