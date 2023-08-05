“الواصل” يستقبل رئيس هيئة المساحة والمعلومات الجيومكانية في نيويورك

استقبل مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل، في نيويورك، رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية رئيس اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية، الدكتور المهندس محمد بن يحيى آل صايل.

وحضر الاجتماع بين الجانبين، ممثل القطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة والوفد المرافق له، وذلك على هامش مشاركة وفد المملكة في الاجتماع الثالث عشر للجنة خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجيومكانية العالمية بمدينة نيويورك.

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