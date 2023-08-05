“الصحي السعودي” يحذّر 3 فئات من اللجوء إلى تسمير البشرة

يعتقد كثيرون أن تسمير البشرة يمكن أن يساعد في الحماية من تلف الجلد الناتج عن الشمس، إلا أن هذا الاعتقاد ليس له أساس علمي.

وحذّر المجلس الصحي السعودي من لجوء بعض الفئات إلى تسمير البشرة خلال فصل الصيف.

وقال المجلس في إفادة عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا) إن الفئات التي ينبغي أن تمتنع عن التسمير هي المصابون بحساسية أشعة الشمس، وسرطان الجلد.

وأضاف أن الحوامل من ضمن الفئات التي يجب عليها الامتناع عن تسمير البشرة، حيث يصبح الجلد لديهن أكثر حساسية خلال فترة الحمل، وبالتالي فإن التسمير بأشعة الشمس، أو استعمال سرير التسمير قد يعرّضهن للحروق ويضرُّ بالجنين.

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