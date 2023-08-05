تشيلسي يعلن تعاقده مع الحارس سانشيز

أكمل فريق تشيلسي الإنجليزي تعاقده مع الحارس الإسباني روبرت سانشيز من فريق برايتون بعقد يمتد لسبع سنوات.

ووافق تشيلسي على دفع 25 مليون جنيه إسترليني (32 مليون دولار) لبرايتون للتعاقد مع الحارس الإسباني البالغ من العمر 25 عاما يوم الخميس الماضي وتم إتمام الصفقة الآن.

وتتضمن الصفقة سداد دفعة مقدمة بالإضافة إلى نسبة من إعادة البيع، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا".

وخاض سانشيز 23 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز مع برايتون في الموسم الماضي، وسيدخل في منافسة مع كيبا أريزابالاجا لحجز مقعد في التشكيل الأساسي للفريق.

وحتى الآن، أبرم تشيلسي سبع صفقات في فترة الانتقالات الصيفية الحالية تحت قيادة ماوريسيو بوكيتينو، الذي يعيد بناء الفريق عقب توليه تدريبه بشكل دائم في مايو خلفا لجراهام بوتر.