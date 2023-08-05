جوارديولا: صفقات أرسنال ستُظهره بقوة أكبر هذا الموسم

عبّر جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن ثقته في أن يظهر أرسنال بقوة أكبر هذا الموسم بسبب اللاعبين الذين تعاقد معهم، حسبما نقلت وكالة الأنباء اللألمانية.

ويقود أرسنال، ميكيل أرتيتا مساعد جوارديولا السابق في مانشستر سيتي، واستطاع أن يقود الفريق لتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز في أغلب فترات الموسم الماضي، قبل أن ينهيه في المركز الثاني بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي، الذي توج بالثلاثية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أنه منذ ذلك الوقت تعاقد أرسنال مع كاي هافيرتز من تشيلسي، وديكلان رايس من ويستهام، الذي كان يسعى مانشستر سيتي للتعاقد معه، ويوريان تيمبر من أياكس الهولندي.

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وأكد جوارديولا، قبل مواجهة أرسنال في مباراة الدرع الخيرية، أن اللاعبين الثلاثة بإمكانهم "نقل الفريق للمستوى التالي".

وأضاف: "لم يقوموا بالتعاقد مع لاعبين لجعل عدد لاعبي الفريق أكبر، ولكنهم تعاقدوا مع لاعبين ليدخلوا في التشكيل الأساسي، وإنهم جميعا لاعبون جيدون للغاية ".

وتابع: "لا يمكنني أن أتوقع شيئا مختلفا- نيوكاسل قام بهذا، ليفربول قام بنفس الأمر ولكن بشكل أقل، ولكني أعتقد أن بعد رحيل جوردان هيندرسون وفابينيو سيدخل ليفربول سوق الانتقالات مرة أخرى، وقام مانشستر يونايتد بنفس الأمر مرة أخرى".

واختتم: "هذا طبيعي. في كل موسم، ترغب الفرق في أن تقوم بتعزيز خطوطها، و ليس فقط مانشستر سيتي".