حرب السعودية على المخدرات.. إحباط تهريب 40 جراماً من القات وضبط 4 مروجين

تحارب المملكة العربية السعودية المخدرات بشكل حثيث وتعتبرها من الجرائم الخطيرة التي تستدعي العقوبات الرادعة.

تتمثل جهود الحكومة السعودية في تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية والتحقق من المسافرين والبضائع، بالإضافة إلى توفير الدعم اللازم للجهات الأمنية المعنية بمكافحة المخدرات.

وقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمَين من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر الشبو، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة.

إحباط تهريب 40 جراماً من القات

وأحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 40 كيلوجراماً من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

قبضـت شرطة محافظة الشماسية بمنطقـة القصيـم علـى مواطن اتخذ إحدى الاستراحات وكرًا لترويج مادة الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته أجهزة اتصال، وأسلحة نارية وبيضاء، وجـرى إيقافه واتخـاذ الإجـراءات النظاميـة بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

قبضت دوريات الأمن بمنطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية بمدينة جيزان لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته مبلغ مالي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.