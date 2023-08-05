أرامكو ترفع سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف في سبتمبر

قررت أرامكو السعودية، اليوم السبت، رفع سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف في سبتمبر.

وحددت الشركة سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف في سبتمبر لآسيا بعلاوة 3.50 دولار فوق متوسط عمان/دبي.

وحددت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف في سبتمبر لشمال غرب أوروبا بعلاوة 5.80 دولار فوق سعر برنت في بورصة إنتركونتننتال.

كما حددت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف في سبتمبر للولايات المتحدة بعلاوة 7.25 دولار فوق مؤشر أرجوس للخام عالي الكبريت.

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