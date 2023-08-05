“مانجا” تطلق العرض التشويقي لمسلسل الأنمي “جريندايزر يو”

أعلنت شركة مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، وشركة دايناميك بلاننج، عن إطلاق العرض التشويقي الرسمي لمسلسل الأنمي الجديد "جريندايزر يو".

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ويعود المسلسل الشهير "جريندايزر يو" إلى عشاقه ومحبيه في أنحاء العالم بشكل مميز للشخصيات الرئيسية وبهوية عصرية.

تم إطلاق العرض التشويقي الأول للمسلسل ضمن مهرجان أكيهابارا في اليابان، ولاقى العرض التشويقي أصداءً إيجابية، حيث حضر نخبة من رواد عالم الأنميشن والمانجا العالميين.

ومن المقرر عرضه اليوم السبت، في شاشات جابامورا في بوليفارد رياض سيتي، ضمن فعاليات موسم الجيميرز.

كما تم إطلاق العرض التشويقي في منصات التواصل الاجتماعي عبر الحساب الرسمي للمسلسل [email protected]

أكثر من 40 عاما على مسلسل Grendizer

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج، الدكتور عصام بخاري: "يسعدنا أننا عملنا مع دايناميك بلاننج لإعادة المسلسل الشهير (جريندايزر)، وبثه بعد أكثر من 40 سنة من جديد بطريقة مبتكرة وحديثة لمحبيه، ولجيل جديد عاشق للأنميشن والمانجا، حيث يعد المسلسل من أكثر المسلسلات انتشارًا وجماهيرية في العالم".

أضاف بخاري: "تعد هذه العودة بصمة مميزة لا تنسى للشباب السعودي، الذي عمل في قطاع التوزيع والترخيص، حيث نعتز في مانجا للإنتاج بتمكين الشباب والاستثمار فيهم".

ومن جانبه؛ قال مدير إدارة التسويق وتطوير الأعمال المهندس عبد العزيز النغموش: "عودة (جريندايزر) لمحبيه من خلال شركة مانجا للإنتاج، تعد قفزة نوعية كبيرة في مجال التوزيع والترخيص في العالم".

أضاف النغموش: "من خلال هذه العودة أثبتت شركة مانجا للإنتاج، لصناع المحتوى إمكانياتها على قيادة قطاع المستقبل الإبداعي في العالم، وذلك بجهود كفاءات سعودية كافحت وسعت ليصل اسم المملكة العربية السعودية عالمياً".