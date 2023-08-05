جامعة نجران تعلن عن توفر وظائف شاغرة لحملة الماجستير والدكتوراه

أعلنت جامعة نجران، اليوم السبت، عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية للجنسين بنظام عقود التعاون للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1445هـ؛ لحملة الماجستير والدكتوراه، للتدريس في عدد من التخصصات، ويستمر استقبال الطلبات حتى الخميس القادم.

وتشمل التخصصات التي تحتاجها جامعة نجران:

الرياضيات والفيزياء النووية وفيزياء الجوامد، تخصص النحو والصرف والأدب، والنقد والبلاغة بكلية العلوم والآداب بنجران.

تخصصات علوم الحاسب ونظم المعلومات وإدارة الأعمال والمحاسبة بالكلية التطبيقية بشرورة.

الفقه وأصول الفقه بكلية الشريعة وأصول الدين، والأدب والنقد والنحو والصرف والبلاغة والنقد بكلية العلوم والآداب بشرورة.

علوم الحاسب ونظم المعلومات بكلية علوم الحاسب ونظم المعلومات.

اللغة الإنجليزية بالكلية التطبيقية بنجران.

تخصص وظائف الأعضاء بكلية الطب.

واشترطت جامعة نجران على أن يكون المتقدم:

سعودي الجنسية.

أن يكون حاصلا على المؤهل المطلوب من جامعة سعودية أو من جامعة خارجية معترف بها.

ضرورة إحضار معادلة المؤهل إذا كان من جامعة خارجية.

ألا يقل التقدير العام عن جيد جداً في مؤهل الماجستير إذا كان حاصلًا عليه من جامعة تمنحها بتقدير.

في حال كانت الشهادة صادرة من جامعة تمنح الدرجة بدون تقدير ، فلابد ألا يقل التقدير العام عن جيد جدًّا في مؤهل البكالوريوس.

الحصول على شهادة التصنيف المهني وبطاقة التسجيل المهني وشهادة إتمام فترة الامتياز في حال أن كان المتقدم للتعاون في التخصصات الطبية.

ألا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي له علاقة بالشرف والأمانة والأخلاق، أو قرار تأديبي أو كف يد من جهة عمله (في حال كان المتعاون موظفًا).

أن يكون المتقدم قادرًا على التعامل مع الأنظمة التعليمية الإلكترونية للجامعة.

أن يحقق الشروط الخاصة بالكلية، مع الحصول على موافقة من جهة عمل الموظف في القطاعين الحكومي أو الخاص، أو تقديم (برنت) من نظام أبشر أو توكلنا يثبت أن المتقدم غير موظف.

وطالبت جامعة نجران المتقدمين بتوفير:

صورة مصدقة من المؤهل المطلوب.

صور معتمدة من المعادلات (في حال كان المؤهل من خارج المملكة).

شهادة التصنيف المهني.

بطاقة التسجيل المهني.

شهادة إتمام فترة الامتياز في حال كان المتقدم للتعاون في التخصصات الطبية.

صورة من الخبرات الأكاديمية.

الهوية الوطنية سارية المفعول.

موافقة من جهة عمل الموظف في القطاعين الحكومي والخاص، أو تقديم (برنت) من نظام أبشر أو توكلنا يثبت أنه غير موظف.

تُرفع كافة المستندات المطلوبة عبر البريد الإلكتروني الخاص بكل كلية بالجامعة.

وستتم دراسة جميع الطلبات المقدمة من قبل اللجنة المختصة بالجامعة، ويتم الترشيح لمن انطبقت عليهم الشروط؛ حسب احتياج الأقسام الأكاديمية، ويتم احتساب فترة التعاون بعد الانتهاء من الترشيح، وإسناد الجدول الدراسي له في التخصص المطلوب، حيث ستكون الاستعانة بالخدمات في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1445هـ.