روسيا تعلن اعتراض مسيرة أمريكية قرب حدودها فوق البحر الأسود

اعترضت مقاتلة روسية طائرة مسيرة أمريكية من طارز "ريبر"، كانت تقترب، وفق ما أفادت روسيا، من حدودها فوق البحر الأسود قبل أن تعود أدراجها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية على تلغرام، إنه بعد "رصد هدف جوي يقترب من حدود الدولة الروسية" في البحر الأسود، أرسلت موسكو مقاتلة من طراز سو-30.

طاقم المقاتلة الروسية المسيرة

وأضافت أن "طاقم المقاتلة الروسية حدد الهدف الجوي بوصفه مسيرة استطلاع (من طراز) إم كيو-9 إيه تابعة للقوات الجوية الأميركية"، موضحة أنه "مع اقتراب المقاتلة الروسية، عادت مسيرة الاستطلاع الأجنبية أدراجها مبتعدة من الحدود".

ولاحقا، عادت المقاتلة الروسية إلى مطارها من دون أي حادث، وفق المصدر نفسه.

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