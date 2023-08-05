بنزيما ومالكوم حاضران.. تشكيل الاتحاد والهلال لكلاسيكو كأس الملك سلمان

أعلن نونو سانتو، وجورجي جيسوس، مدربا الاتحاد والهلال، تشكيل فريقيهما لخوض مباراة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، المقرر إقامتها بعد قليل من مساء اليوم السبت.

ويلعب الاتحاد والهلال في مدينة الطائف ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية.

وتأهل الاتحاد بعدما تصدر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بينما صعد الهلال بعدما حل ثانيًا في المجموعة الثانية.

ويشهد تشكيل الاتحاد تواجد كريم بنزيما في أول كلاسيكو له، بعدما غاب عن التشكيل الأساسي للفريق في مباراة الشرطة العراقي الماضية.

كما يلعب نجولو كانتي لأول مرة بشكل أساسي في البطولة.

واستبعد سانتو الثنائي المصري طارق حامد والمغربي عبدالرزاق حمدالله من القائمة.

على الجانب الآخر، يدفع جورجي جيسوس، مدرب الهلال، بالبرازيلي مالكوم في أول ظهور له بعد انضمامه قادمًا من زينيت الروسي.

تشكيل الاتحاد والهلال لمباراة كأس الملك سلمان للأندية

تشكيل الاتحاد

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: مهند الشنقيطي، أحمد شراحيلي، زكريا هوساوي، أحمد بامسعود.

خط الوسط: نجولو كانتي، إيجور كورنادو، صالح العمري.

خط الهجوم: رومارينيو، جوتا، كريم بنزيما.

تشكيل الهلال

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني.

خط الوسط: محمد كنو، روبن نيفيز، ميشايل ديلجادو، سالم الدوسري، سيرجي سافيتش.

خط الهجوم: مالكوم.