رئيس روسيا السابق يهدد أوكرانيا بضربات تسبب كارثة بيئية

هدد الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، اليوم السبت، بشّن موسكو المزيد من الضربات على الموانئ الأوكرانية ردا على هجمات نفذتها كييف على سفن روسية في البحر الأسود.

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وقال ميدفيديف، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "المخادعون والمختلون لا يفهمون سوى القسوة والقوة، من الواضح أن الضربات على أوديسا وإزمايل وأماكن أخرى لم تكن كافية".

أضاف: "إذا أرادت كييف إحداث كارثة بيئية في البحر الأسود، فسيروا كارثة بيئية على جزء من أراضيهم".

وتأتي تصريحات ميدفيديف، بعد هجمات بزوارق مسيرة أوكرانية على سفينة حربية روسية في ميناء نوفوروسيسك، وعلى ناقلة نفط قرب شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا عام 2014.

واستهدفت روسيا مؤخرا ميناء أوديسا على البحر الأسود، حيث يقع المقر الرئيسي للبحرية الأوكرانية، وميناء إزمايل عبر نهر الدانوب من رومانيا.

ويشغل ميدفيديف، حاليا منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي الذي يرأسه الرئيس فلاديمير بوتين.