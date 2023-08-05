نابولي يعلن تجديد عقد القائد جيوفاني دي لورينزو

أعلن نابولي، الذي فاز بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي، أنه جدد عقد جيوفاني دي لورينزو، قائد الفريق.

وحسب البيان الذي نشره نابولي عبر موقعه على الإنترنت اليوم السبت، سيستمر اللاعب مع الفريق حتى عام 2028.

وذكرت تقارير صحفية إيطالية أن العقد الجديد يتضمن بندًا يشمل إمكانية تجديد العقد لعام 2029.

وسيتقاضى دي لورينزو راتبًا سنويًا قدره 3 ملايين يورو.

🤝 Il Capitano in azzurro fino a giugno 2028 😍 💙 #ForzaNapoliSempre https://t.co/5aLM4MaDCC — Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 5, 2023

ماذا قدم دي لورينزو مع نابولي؟

وانتقل دي لورينزو إلى نابولي عام 2019 قادمًا من إمبولي.

وتمكن دي لورينزو من ارتداء شارة قيادة نابولي الموسم الماضي، مستغلًا رحيل لورينزو إنسيني، ودرايس ميرتينز عن الفريق.

ولعب دي لورينزو مع نابولي 184 مباراة في كل البطولات، سجل خلالها 13 هدفًا، وصنع 28 هدفًا.

كما لعب 28 مباراة مع منتخب بلاده إيطاليا، وساهم في 3 أهداف.