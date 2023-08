ماسك يمنح المشتركين أموالا في “إكس بلو”

أصبحت منصة التغريدات "إكس" (تويتر سابقا)، تعطي أموالا لبعض المشاركين في خدمة "إكس بريميوم بلو"، ويمكن للمشتركين في هذه الخدمة الحصول على جزء من أرباح الإعلانات.

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اليوم السبت، عن منحه أموالا لبعض مشتركي منصة التغريدات "إكس" (تويتر سابقا).

وقال إن المشتركين في خدمة "إكس بريميوم بلو" فقط، لهم الحق الآن في الحصول على أرباح إعلانات شركة "تويتر".

To be eligible for your ad revenue share, you must be an X Premium (Blue) subscriber.

The ad money will otherwise be kept by X if you are not an X Premium (Blue) subscriber.

This program is open to everyone.

— Elon Musk (@elonmusk) August 5, 2023