ماسك يمنح المشتركين أموالا في “إكس بلو”

أصبحت منصة التغريدات "إكس" (تويتر سابقا)، تعطي أموالا لبعض المشاركين في خدمة "إكس بريميوم بلو"، ويمكن للمشتركين في هذه الخدمة الحصول على جزء من أرباح الإعلانات.

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اليوم السبت، عن منحه أموالا لبعض مشتركي منصة التغريدات "إكس" (تويتر سابقا).

وقال إن المشتركين في خدمة "إكس بريميوم بلو" فقط، لهم الحق الآن في الحصول على أرباح إعلانات شركة "تويتر".

To be eligible for your ad revenue share, you must be an X Premium (Blue) subscriber. The ad money will otherwise be kept by X if you are not an X Premium (Blue) subscriber. This program is open to everyone. — Elon Musk (@elonmusk) August 5, 2023

وكتب عبر حسابه: "لكي تكون مؤهلا للحصول على نصيب من أرباح الإعلانات الخاصة، يجب أن تكون مشتركا في خدمة "إكس بريميوم بلو"، وإلا سيتم الاحتفاظ بأموال الإعلانات بواسطة "إكس".

وأضاف أن هذا البرنامج متاح لجميع مستخدمي منصة التغريدات.

خدمات مدفوعة يعلن عنها ماسك

بعد ذلك أعلن إيلون ماسك في تغريدة أخرى، أن "اهتمام المشتركين بالحصول على نصيب من الإعلانات فاق توقعاته كثيرا، وحظي بإقبال كبير، لذا سيستغرق معالجة الأمر بضعة أيام أخرى من أجل الدفع لهم"، مطمئنا إياهم أن "هناك دفعات كبيرة من الأموال قادمة في الطريق".

وخدمة "تويتر بلو" هي عبارة عن اشتراك مدفوع الاشتراك، يحمل العديد من المميزات، منها توثيق الحسابات الشخصية، بمنحها "العلامة الزرقاء"، وإتاحة القدرة على تعديل التغريدات وتحريرها، وكتابة منشورات أطول.

يشار إلى أن إيلون ماسك أعلن الشهر الماضي، أن الوضع المالي لشركة "تويتر" سلبي، بسبب انخفاض عائدات الإعلانات بنسبة 50% تقريبا، بالإضافة إلى عبء الديون الثقيل الذي تعاني منه.

Interest in ad rev share by content creators has far exceeded our expectations, so will take a few more days to process. Major payouts coming soon! — Elon Musk (@elonmusk) August 5, 2023

وفي أواخر أكتوبر الأول 2022، أنهى إيلون ماسك صفقة استحواذ بقيمة 44 مليار دولار على "تويتر"، وهي شركة أمريكية تأسست في عام 2006، ويقع مقرها في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأميركية.

وفي الشهر الماضي، فاجأ ماسك مستخدمي "تويتر" بتغيير اسمه وشعاره إلى حرف "إكس" بالإنجليزية (X)، ليودع بذلك علامته الشهيرة "العصفور الأزرق".

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