هدف جدلي.. سافيتش يتقدم للهلال على الاتحاد بضربة رأسية

تقدم الصربي سيرجي سافيتش، لاعب الهلال الجديد، لفريقه على نظيره الاتحاد في مباراة الفريقين ض من بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية) المقامة في السعوية.

ولعب الاتحاد والهلال في مدينة الطائف اليوم في قمة مباريات الدور ربع النهائي من البطولة العربية للأندية.

ففي الدقيقة 14، سجل سافيتش هدف الهلال الأول من ضربة رأسية متقنة بعد عرضية من ركلة ركنية لعبها الوافد الجديد الآخر روبن نيفيز.

وهذا هو الهدف الثاني لسافيتش في كأس الملك سلمان للأندية، بعدما أحرز هدفًا في مباراة الوداد المغربي في الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة.

لكن الهدف شهد لقطة جدلية، بعدما طالب لاعبو الاتحاد بإلغاء الهدف واحتساب خطأ على سافيتش، الذي دفع لاعب فريق النمور وطرحه أرضًا قبل الارتقاء لتسديد الكرة بالرأس.

ورغم ذلك احتسب الحكم القطري عبدالرحمن الجاسم الهدف، بعد العودة إلى تقنية الفيديو المساعد.

وكان الاتحاد تأهل إلى الدور ربع النهائي بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى، بينما تأهل الهلال بعدما حل ثانيًا في المجموعة الثانية.

تشكيل الاتحاد

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: مهند الشنقيطي، أحمد شراحيلي، زكريا هوساوي، أحمد بامسعود.

خط الوسط: نجولو كانتي، إيجور كورنادو، صالح العمري.

خط الهجوم: رومارينيو، جوتا، كريم بنزيما.

تشكيل الهلال

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني.

خط الوسط: محمد كنو، روبن نيفيز، ميشايل ديلجادو، سالم الدوسري، سيرجي سافيتش.

خط الهجوم: مالكوم.