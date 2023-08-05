إنقاذ 325 شخصًا وفقدان عدد من المهاجرين عقب غرق قاربهم في إيطاليا

أنقذت خفر السواحل الإيطالية نحو 325 شخصًا، من 4 قوارب بين إجمالي 1677 شخصًا كانوا على صخور بونينتي بجزيرة لامبيدوزا، في أعقاب غرق القوارب التي كانوا على متنها.

وقالت مصادر إيطالية "دون ذكر اسمها" وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية، إن "زورقين من خفر السواحل كانا في المياه بالقرب من الصخور مساء أمس لكن الأمواج الهائجة كانت تمنعهما من محاولة إنقاذ المهاجرين".

ولادة طفل أثناء رحلة هجرة غير شرعية

وأضافت الوكالة الإيطالية أنه من بين المهاجرين امرأة تبلغ من العمر 32 عامًا من ساحل العاج أنجبت طفلاً بعد وقت قصير من وصولها إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية"، مؤكدة أنه تم وضع الطفل في المركز الصحى بالجزيرة الايطالية حيث لم يكن هناك وقت لنقل الأم التي كانت حاملاً في شهرها التاسع إلى المستشفى في البر الرئيسي.

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