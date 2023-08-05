الهلال يفوز على الاتحاد بثلاثية في قمة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال

نجح نادي الهلال، في تحقيق الفوز على نظيره الاتحاد، بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية) المقامة في السعوية.

في الدقيقة 14، سجل سافيتش هدف الهلال الأول من ضربة رأسية متقنة بعد عرضية من ركلة ركنية لعبها الوافد الجديد الآخر روبن نيفيز، قبل أن يحرز سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 47.

وفي بداية الشوط الثاني أحرز رومارينهو هدفا للاتحاد في الدقيقة 56، قبل أن يعزز مالكوم فيليبي تقدم الهلال بالهدف الثالث في الدقيقة 70 من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة 78 أهدر بنزيما ركلة جزاء للاتحاد.

ولعب الاتحاد والهلال في مدينة الطائف اليوم في قمة مباريات الدور ربع النهائي من البطولة العربية للأندية.

وكان الاتحاد تأهل إلى الدور ربع النهائي بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى، بينما تأهل الهلال بعدما حل ثانيًا في المجموعة الثانية.