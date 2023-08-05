وصول الطائرة الإغاثية الـ18 ضمن الجسر الجوي السعودي لمساعدة ضحايا زلزال تركيا

وصلت مطار غازي عنتاب، في جمهورية تركيا، اليوم السبت، الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة عشرة، وتحمل على متنها أكثر من 32 طناً من المعدات والأجهزة الطبية.

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يأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرّري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتجسيداً للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.