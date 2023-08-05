برشلونة يصر على ضم برناردو سيلفا رغم تمسك مانشستر سيتي

يستعد برشلونة للدخول في مفاوضات مع مانشستر سيتي بشأن اللاعب برناردو سيلفا، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية المقربة من برشلونة أن النادي الكتالوني سيبدأ مفاوضاته مع مانشستر سيتي خلال الأيام القليلة المقبلة، قبل بدء الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" يوم الجمعة المقبل.

مانشستر سيتي يتمسك باستمرار برناردو سيلفا

يأتي ذلك رغم التقارير الصحفية التي أشارت في وقت سابق من اليوم إلى أن مانشستر سيتي أغلق الباب أمام رحيل برناردو سيلفا.

وذكر الصحفي الإيطالي المتخصص في سوق الانتقالات الصيفية فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة "إكس" الاجتماعية اليوم السبت أن مسؤولي مانشستر سيتي أبلغوا نظرائهم في برشلونة وباريس سان جيرمان بأنهم لن يتفاوضوا على بيع سيلفا هذا الصيف.

وأضاف فابريزو رومانو أن مانشستر سيتي سيعرض على سيلفا عرضًا لتجديد عقده مع النادي.

وارتبط اسم سيلفا بالرحيل عن مانشستر سيتي هذا الصيف.

وينتهي عقد اللاعب البرتغالي صاحب الـ27 عامًا مع مانشستر سيتي في 2025.

وكان بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أكد في مؤتمر صحفي أمس الجمعة، أن النادي متمسك ببقاء سيلفا وكايل ووكر، مشيرًا إلى أن وضعهما مختلف عن إلكاي جوندوجان، لاعب الفريق الذي رحل إلى برشلونة بعد نهاية عقده.

وكان سيلفا انضم إلى مانشستر سيتي في 2017 قادمًا من موناكو.