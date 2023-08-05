النصر يواجه الرجاء.. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الأحد إقامة عدد من المباريات المهمة في مختلف البطولات، سواء على الصعيد العربي أو الأوروبي.

ولعل أبرز مباريات اليوم هي المواجهة التي تجمع بين النصر ونظيره الرجاء البيضاوي المغربي في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية).

وأنهى النصر دور المجموعات في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة، بينما تصدر الرجاء المجموعة الرابعة.

كما يلعب الشباب ضد الوحدة الإماراتي في آخر مباريات الدور ربع النهائي من البطولة.

ويفتتح مانشستر سيتي وأرسنال الموسم في إنجلترا بخوض مباراة نهائي كأس الدرع الخيرية.

مواعيد أهم مباريات اليوم والقنوات الناقلة

كأس الملك سلمان للأندية

الساعة 06:00 مساءً.. النصر والرجاء المغربي.. عبر قنوات SSC.

الساعة 09:00 مساءً.. الشباب والوحدة الإماراتي.. عبر قنوات SSC.

كأس الدرع الخيرية

الساعة 06:00 مساءً.. مانشستر سيتي وأرسنال.. عبر بي إن سبورتس بريميوم 1.

كأس العالم للسيدات

الساعة 05:00 صباحًا.. هولندا وجنوب أفريقيا.. عبر بي إن سبورتس بريميوم 1

الساعة 12:00 ظهرًا.. السويد والولايات المتحدة الأمريكية.. عبر بي إن سبورتس 1.