تشيلسي ضد ليفربول.. مواعيد مباريات جولة الافتتاح في الدوري الإنجليزي

تبدأ منافسات الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" (2023-2024) يوم الجمعة المقبل.

وستكون مباراة الافتتاح بين مانشستر سيتي، حامل اللقب، ونظيره بيرنلي، الذي صعد حديثًا إلى المسابقة.

وتشهد الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي الممتاز مواجهة قمة مبكرة من العيار الثقيل، تجمع ليفربول وتشيلسي يوم الأحد المقبل.

مواعيد مباريات الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي

الجمعة 11 أغسطس

الساعة 10:00 مساءً.. بيرنلي – مانشستر سيتي.

السبت 12 أغسطس

الساعة 02:30 عصرًا.. أرسنال - نوتينجهام فورست.

الساعة 05:00 مساءً.. إيفرتون – فولهام.

الساعة 05:00 مساءً.. شيفيلد يونايتد – كريستال بالاس.

الساعة 05:00 مساءً.. بورنموث – وست هام يونايتد.

الساعة 05:00 مساءً.. برايتون – لوتون تاون.

الساعة 07:30 مساءً.. نيوكاسل يونايتد – أستون فيلا.

الأحد 13 أغسطس

الساعة 04:00 عصرًا.. برينتفورد – توتنهام هوتسبير.

الساعة 06:30 مساءً.. تشيلسي – ليفربول.

الإثنين 14 أغسطس

الساعة 10:00 مساءً.. مانشستر يونايتد وولفرهامبتون.

يذكر أن مانشستر سيتي هو حامل لقب الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تفوق على أرسنال في الأسابيع الأخيرة من الموسم.