هدافو كأس الملك سلمان للأندية بعد اليوم الأول من ربع النهائي

مازال الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الاتحاد، على رأس قائمة هدافي بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية)، لكن هذه الصدارة باتت في خطر.

واحتفظ بنزيما بالمركز الأول في ترتيب هدّافي البطولة المقامة في المملكة العربية السعودية برصيد 3 أهداف، رغم خروج فريقه الاتحاد.

وودع الاتحاد المنافسات من الدور ربع النهائي بعد الخسارة على يد الهلال بنتيجة 1-3 في مباراة أقيمت أمس السبت.

وأتيحت الفرصة لبنزيما من أجل تعزيز صدارته لقائمة الهدافين بالهدف الرابع، عندما احتسبت ركلة جزاء للاتحاد في مباراة الهلال، لكن النجم الفرنسي أهدر هذه الركلة.

ويجد بنزيما منافسة قوية من 5 لاعبين، يملك كل منهم في رصيده هدفين، وفي نفس الوقت مازالت فرقهم تنافس في البطولة، ما يعني إمكانية تخطي اللاعب الفرنسي.

وهؤلاء اللاعبين هم: إيفر بانيجا من الشباب، وكريستيانو رونالدو من النصر، وسالم الدوسري وسيرجي سافيتش من الهلال، وأوسو رستم من الشرطة العراقي.

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قائمة هدّافي كأس الملك سلمان للأندية بعد نهاية اليوم الأول من الدور ربع النهائي:

- كريم بنزيما (الاتحاد).. 3 أهداف.

- كريستيانو رونالدو (النصر).. هدفان.

- أكرم عفيف (السد القطري).. هدفان.

- إيفر بانيجا (الشباب).. هدفان.

- أوسو رستم (الشرطة العراقي).. هدفان.

- أحمد مصطفى "زيزو" (الزمالك المصري).. هدفان.

- سيد عبدالله "نيمار" (الزمالك المصري).. هدفان.

- سيرجي سافيتش (الهلال).. هدفان.

- سالم الدوسري (الهلال).. هدفان.