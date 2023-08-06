مزاد إلكتروني لبيع لوحات المرور المميزة عبر “أبشر” اليوم

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم الأحد عبر منصة أبشر، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونياً.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور في تغريدة على (X) أن المزاد سيستمر حتى غد الاثنين، مؤكدة على أنه يمكن لجميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد.

وحدّدت الإدارة طريقة الدخول إلى المزاد، حيث يتم أولاً الدخول إلى منصة أبشر، ثم اختيار "خدماتي"، وبعدها اختيار المرور، وبعد ذلك اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

ما هي منصة أبشر؟

ومنصة أبشر هي المنصة الإلكترونية لوزارة الداخلية السعودية؛ وسبق أن أوضح الحساب الرسمي لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في المملكة، عبر موقع "تويتر"، خطوات تجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا عبر المنصة.

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وتهدف منصة أبشر لتقديم خدمات الوزارة رقميًا وبشكل متكامل للمواطنين والمقيمين والزوار، عبر الاستفادة من الممكنات التقنية وتسخير التقنيات الحديثة، بما يوفر تجربة مستخدم متميزة عبر خدمات موثوقة ذات أمان وكفاءة عالية.

وحققت منصة أبشر قفزات كبيرة منذ تدشينها عام 2010م، وأصبحت تنافس منصات الحكومات الرقمية على مستوى العالم أجمع، وهي من أوائل المنصات على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وتوسعت خدمات منصة أبشر من قطاعات وزارة الداخلية السعودية، مثل الجوازات والمرور والأحوال المدنية وغيرها، وصولاً إلى استحداث خدمات جديدة تخدم العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص على السواء.

أبشر تحذر

وكانت منصة "أبشر" حذرت من رسائل البريد الإلكتروني التي تطلب منهم معلومات شخصية، أو تحيلهم إلى استخدام روابط لسداد مبالغ مالية، ضرورة التعامل مع الحسابات الرسمية للمنصة من خلال موقعها على الشبكة العنكبوتية www.absher.sa، وتطبيق "أبشر أفراد" و"أبشر أعمال" المتوافرة على "قوقل بلاي" و"آب ستور" و"آب جاليري".

وأكدت على عدم مشاركة اسم المستخدم والرقم السري ورمز التأكيد مع أي جهة أو شخص، والمحافظة على سرية البيانات؛ حمايةً لخصوصيتهم وتجنبًا لتعرضهم لعمليات الاحتيال، وعدم زيارة وتسجيل الدخول لمواقع غير آمنة.