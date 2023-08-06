تن هاج يكشف 4 أسباب لضم هويلوند

أشاد الهولندي إيرك تن هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، بالدنماركي راسموس هويلوند، المهاجم الجديد للفريق، واصفا إياه بالحل الأمثل للفريق في الخط الأمامي، وذلك بعد تقديمه رسميا للجماهير في المباراة الودية التي فاز فيها يونايتد على لانس الفرنسي وديا اليوم السبت.

وأعلن مانشستر يونايتد تعاقده مع المهاجم الدنماركي في عقد لمدة خمسة أعوام قادما من أتالانتا الإيطالي، في صفقة قدرتها وسائل الإعلام بمبلغ 72 مليون جنيه إسترليني، وذلك قبل المباراة الودية التي فاز بها 3-1 على لانس.

وسجل المهاجم البالغ من العمر 20 عاما، 27 هدفا في 87 مباراة مع أتالانتا وسجل ستة أهداف في ست مباريات خاضها مع منتخب بلاده الدنمارك، ولديه خيار التمديد لعام آخر مما قد يمد بقاءه في "أولد ترافورد" حتى عام 2029.

وبات هويلوند اللاعب الثالث الذي يضمه مانشستر يونايتد لصفوفه قبل انطلاق الموسم، وذلك بعد التعاقد مع ماسون ماونت من تشيلسي والحارس أندري أونانا من إنتر ميلان، وتم تقديمه على أرضية ملعب "أولد ترافورد".

ماذا قال تن هاج عن ضم هويلوند؟

وكشف تن هاج أسباب التعاقد مع هويلوند قائلا: "إنه مهاجم حقيقي، وهو يتطلع مباشرة للمرمى، وهو يضغط بشكل جيد ومستواه البدني هائل".

وأضاف المدرب الهولندي: "أعتقد أن الفريق كان بحاجة لذلك إلى جانب ماركوس راشفورد، وهو لاعب آخر يهاجم ويسجل الأهداف، وهو (هويلوند) يرغب في فعل ذلك أيضا".

وأنهى قائلا: "أعتقد أن لديه إمكانيات هائلة، والأمر يعود إليه الآن من أجل اكتشاف موهبته ونحن سندعمه وكل المدربين والفريق ينتظرون لاعبا مثله، سيقدمون له المساعدة في غرفة الملابس وعلى أرض الملعب، سيساعدونه بكل تأكيد".