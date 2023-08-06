اليوم.. فتح باب التسجيل في برنامج “جدير” لتأهيل المتميزين

فتحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم الأحد باب التسجيل في برنامج "جدير" لتأهيل المتميزين، ويستمر التجسيل من اليوم وحتى 14 أغسطس الجاري.

وكشفت الوزارة عن مدة التدريب بالبرنامج التي تصل إلى 12 شهرًا، ويكتسب المتدربون خلال فترة التدريب البالغة 12 شهرًا، تنمية المعارف العامة والتخصصية، وتطوير مهارات العمل مع الشركات وممارسة مهام العمل.

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ويهدف "جدير" إلى استقطاب تأهيل المتميزين من حديثي التخرج وتدريبهم على رأس العمل وإكسابهم المهارات والخبرات العملية ومساعدتهم على التطور والنمو في مجالات العمل داخل الوزارة، وتمكينهم من أداء مهام الوظائف المستهدفة في البرنامج.

بدء التقديم على برنامج "#جدير" لاستقطاب وتأهيل المتميزين من حديثي التخرج وتدريبهم على رأس العمل في مجالات العمل داخل الوزارة. 🔗|| للتسجيل:https://t.co/ZWQvfxrERh pic.twitter.com/GXfxjGNvzR — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) August 6, 2023

ويستند البرنامج في ذلك إلى تحقيق أحد أهم ركائز رؤية المملكة 2030 المتمثلة باقتصاد مزدهر يسهم في إيجاد فرص مثمرة للكوادر الوطنية الشابة.

شروط التقدم لبرنامج "جدير"

حددت الوزارة عددًا من الشروط للراغبين في الالتحاق ببرنامج "جدير" وهي: "أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلًا على شهادة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات المطلوبة، وألا يكون قد مضى على تخرجه 4 سنوات، وألا يقل المعدل العام عن 3 من 4 أو ما يعادلها.

وجاء في الشروط التي حددتها الوزارة، أن يكون متفرغًا بشكل كامل للبرنامج، كما تضمنت الشروط معادلة المؤهل إذا كانت الشهادة من خارج المملكة من الجهة المختصة، وحصول المتقدم على 5 درجات في اختبار الـ IELTS أو ما يعادلها في اللغة الإنجليزية".