“الأمن الغذائي”: صرف أكثر من 109 ملايين ريال لمزارعي القمح المحلي

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي عن صرف مستحقات الدفعة الحادية عشرة لمزارعي القمح المحلي، شاملة دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1444/1445هـ 2023م، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للهيئة.

وأوضحت الهيئة أنه بلغ صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ 109,172,417 ريالاً، وذلك لكمية 61,281 طناً، لعدد 164 مزارعاً تتضمن 10 مزارعين من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات، ليبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ 1.162.881.510 ريالات، وذلك لكمية 660.132 طناً، لعدد 2060 مزارعاً.

يذكر أن الهيئة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 27 شعبان 1444هـ، وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه 921,138 طناً، لعدد 2945 مزارعاً.

وبدأت الهيئة العامة للأمن الغذائي استلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من يوم 27 شعبان الماضي لعام 1444هـ.

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في يناير الماضي، وافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على تحويل "المؤسسة العامة للحبوب" إلى هيئة باسم "الهيئة العامة للأمن الغذائي"، والموافقة على مشروع الترتيبات التنظيمية لها. وذلك في إطار توجه الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد نحو تعزيز وتنظيم منظومة الأمن الغذائي بما يتفق مع رؤية المملكة 2030.