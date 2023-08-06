أحمد سعد يفاجئ جمهوره بإطلالة خليجية في أحدث أغنياته “هلا بيك يا مدلع”

فاجأ المغني المصري أحمد سعد جمهوره في العالم العربي بإطلالة خليجية مع قرب طرح أغنيته الجديدة "هلا بيك يا مدلع".

الأغنية التي أعلن أنها ستطرح خلال أيام تمزج بين اللهجة المصرية والخليجية، وتأتي بعد نجاح أغنيته "يا ليالي" مع المغنية المصرية روبي.

الأغنية تطرح خلال أيام

وعبر حسابه على "إنستغرام" نشر أحمد سعد الإعلان التشويقي الأول لأغنيته المنتظرة، وكتب: "أغنية هلا بيك يا مدلع قادمة خلال أيام عبر قناتي على يوتيوب وجميع المنصات".

وظهر أحمد سعد بمظهر متعدد في الأغنية، منها شخصية خليجية بالزي التقليدي "الشماغ والعقال والثوب".

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