دراسة ترجح إصابة نصف سكان العالم باضطرابات عقلية

أظهرت دراسة جديدة أن حوالي نصف سكان العالم من المرجح أن يعانون من اضطراب عقلي واحد على الأقل بحلول سن 75 عامًا.

وتوصلت الأبحاث إلى أدلة على أن بعض الأمراض - مثل الاكتئاب والإدمان - آخذة في الارتفاع على مستوى العالم، وفقًا لموقع "أكسيوس" الأمريكي.

وقام فريق البحث من جامعة كوينزلاند وكلية الطب بجامعة هارفارد بتحليل البيانات من من استطلاعات منظمة الصحة العالمية للصحة العقلية العالمية.

وتعد هذه أكبر وأوسع دراسة استقصائية حول تلك المسألة، وشارك فيها أكثر من 150 ألف بالغ من 29 دولة على مدى عقدين من الزمن.

وخضع المشاركون في الاستطلاعات لمقابلات تشخيصية نفسية منظمة لتحديد العمر الذي ظهرت فيه هذه الأمراض لأول مرة، ومدى انتشارها، وخطر الإصابة بالأمراض بحلول سن 75.

وجد الباحثون أن شخصًا واحدًا من كل شخصين يعاني من مرض عقلي واحد على الأقل، وهو ارتفاع مذهل عن نسبة واحد من كل ثمانية أشخاص التي تم تسجيلها في عام 2019.

وتشير النتائج إلى أن الاضطرابات العقلية تظهر عادةً لأول مرة في مرحلة الطفولة أو المراهقة أو سن الرشد.

ومن بين 13 اضطراباً شملتها الاستطلاعات، كان أكثرها شيوعاً بين النساء الاكتئاب، والرهاب المحدد (وهو حالة يتصف صاحبها بالقلق المستمر والشديد الذي يجعله غير قادر على ممارسة حياته اليومية بشكل طبيعي)، واضطراب ما بعد الصدمة.

أما بالنسبة للرجال، فكان أكثرها شيوعاً إدمان الكحول والاكتئاب والرهاب المحدد.