العراق يحجب أحد أشهر تطبيقات التواصل الاجتماعي لأسباب أمنية

أعلنت الحكومة العراقية، الأحد، حجب أحد أشهر تطبيقات التواصل الاجتماعي لأسباب تتعلق بالأمن الوطني.

وكشفت وزارة الاتصالات، اليوم، عن سبب حجب تطبيق (تيليغرام).

وقالت الوزارة في بيان إن حجب التطبيق جاء بناءً على توجيهات الجهات العليا لمحددات تتعلق بالأمن الوطني، وحفاظًا على البيانات الشخصية للمواطنين، التي خرق هذا التطبيق سلامة التعامل، بها خلافًا للقانون.

الشركة لم تتعاون مع طلبات الحكومة

وأضافت أن مؤسسات الدولة، ذات العلاقة، قد طلبت مرارًا، من الشركة المعنية بإدارة هذا التطبيق، التعاون في غلق المنصات التي تتسبب في تسريب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين، مّا يشكل خطرًا على الأمن القومي العراقي والسلم المجتمعي، إلا إن الشركة لم تستجب ولم تتفاعل مع أيٍّ من تلك الطلبات.

وذكرت أنها تؤكد احترامها حقوق المواطنين في حرية التعبير والاتصال، دون المساس بأمن الدولة ومؤسساتها، معربة عن ثقتنا "في تفهم المواطنين لهذا الإجراء.

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