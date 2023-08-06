حساب المواطن: 4 أيام على إيداع الدفعة الـ 69 لشهر أغسطس للمستفيدين

أعلن برنامج حساب المواطن، الأحد، أن يوم الخميس المقبل الموافق 10 أغسطس، هو موعد إيداع الدفعة الـ 69 للمستفيدين.

وقال البرنامج في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "يتبقى 4 أيام على إيداع الدفعة الـ 69 لشهر أغسطس".

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وأضاف: "يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وسيتم صرف الدعم للدفعة 69 يوم الخميس بتاريخ 10 أغسطس".

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قد وجّه بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية، مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت لمستفيدي البرنامج لمدة شهرين، حتى دفعة شهر سبتمبر 2023م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.