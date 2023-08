الأهلي يستهدف نجم نابولي بعرض رسمي

ذكرت تقارير صحفية أن الأهلي قدم عرضا رسميا للتعاقد مع البولندي بيوتر زيلينسكي لاعب وسط نابولي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويواصل الأهلي تدعيم صفوفه في الميركاتو الصيفي الجاري من أجل الاستعداد للموسم المقبل 2023-2024 بعد عودته لدوري روشن للمحترفين.

وحسبما ذكر الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، فإن الأهلي قدم عرضًا رسميًا لنابولي لشراء بيوتر زيلينسكي، والمفاوضات جارية من أجل التوصل إلى اتفاق.

وأضاف الأهلي أنه يريد الاتفاق على رسوم التعاقد مع بيوتر زيلينسكي قريبًا، أو أنهم سينتقلون إلى الهدف التالي في القائمة، وهو الإسباني ماركوس يورينتي لاعب أتلتيكو مدريد، لكنه لم يقدم عرضا رسميا للنادي الإسباني.

EXCL: Al Ahli have presented formal bid to Napoli for Piotr Zielinski. Negotiations ongoing in order to reach an agreement, he’s out of contract in 2024 🟢🇸🇦

Al Ahli want to agree on fee for Zielinski soon or they will move on next target — Llorente in list, but no formal bid. pic.twitter.com/vrGItlQB92

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2023