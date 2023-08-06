الأهلي يستهدف نجم نابولي بعرض رسمي

ذكرت تقارير صحفية أن الأهلي قدم عرضا رسميا للتعاقد مع البولندي بيوتر زيلينسكي لاعب وسط نابولي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويواصل الأهلي تدعيم صفوفه في الميركاتو الصيفي الجاري من أجل الاستعداد للموسم المقبل 2023-2024 بعد عودته لدوري روشن للمحترفين.

الأهلي يقدم عرضا رسميا لضم بيوتر زيلينسكي

وحسبما ذكر الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، فإن الأهلي قدم عرضًا رسميًا لنابولي لشراء بيوتر زيلينسكي، والمفاوضات جارية من أجل التوصل إلى اتفاق.

وأضاف الأهلي أنه يريد الاتفاق على رسوم التعاقد مع بيوتر زيلينسكي قريبًا، أو أنهم سينتقلون إلى الهدف التالي في القائمة، وهو الإسباني ماركوس يورينتي لاعب أتلتيكو مدريد، لكنه لم يقدم عرضا رسميا للنادي الإسباني.

EXCL: Al Ahli have presented formal bid to Napoli for Piotr Zielinski. Negotiations ongoing in order to reach an agreement, he’s out of contract in 2024 🟢🇸🇦 Al Ahli want to agree on fee for Zielinski soon or they will move on next target — Llorente in list, but no formal bid. pic.twitter.com/vrGItlQB92 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2023

وينتهى عقد زيلينسكي (29 عاما) في صيف 2024 مما يفتح الباب لإمكانية تخلي نابولي عنه.

وارتبط اللاعب البولندي بالرحيل عن نابولي هذا الصيف، حيث حاول يوفنتوس التعاقد معه لكن هذه الخطوة لم تتم.

وقد يرغب نابولي في بيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية رغم الاعتماد عليه بشكل أساسي، لتجنب رحيله مجانا الصيف المقبل بعد نهاية عقده.

وأسهم زيلينسكي في تتويج نابولي الموسم الماضي بالدوري الإيطالي 2022-2023 بعد غياب 33 عاما.

جدير بالذكر أن الأهلي نجح في إبرام أكثر من صفقة قوية هذا الصيف من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهم البرازيلي روبرتو فيرمينو من ليفربول، والحارس السنغالي إدوارد ميندي من تشيلسي، والجزائري رياض محرز من مانشستر سيتي، والفرنسي ألان سانت ماكسيمان من نيوكاسل يونايتد.