الأمير جلوي بن عبدالعزيز يستعرض مشروع تشغيل وصيانة سد وادي نجران

استعرض الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، اليوم الأحد، تقريراً عن مشروع تشغيل وصيانة سد وادي نجران، الذي يستغرق تنفيذه سنتين.

واستقبل الأمير جلوي بن عبدالعزيز، في مكتبه اليوم، مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس مريح شارع الشهراني، يرافقه مدير سد وادي نجران أحمد هادي آل مريح.

الأمير جلوي بن عبدالعزيز يستعرض مشروع تشغيل وصيانة سد وادي #نجرانhttps://t.co/vQiSl0VYR7 pic.twitter.com/Nu0K7dwCI3 — إمارة منطقة نجران (@emara_najran) August 6, 2023

وخلال اللقاء استعرض تقريراً عن المشروع الذي يستغرق تنفيذه سنتين بقيمة 779,353,00 ريال، وتشمل مراحله أعمال نظافة وصيانة الطرق المؤدية للسد، وصيانة وتشغيل أعمدة الإنارة، وصافرات الإنذار، والمولدات الكهربائية، إضافة إلى صيانة بوابات الفتح والقفل، وكذلك أعمال الرفع المساحي لحوض السد، وميزانية الشبكية، وعمل سفلتة للطريق المؤدي إلي جسم السد، وإجراء دهان إيبوكسي لجسم السد وملحقاته.

تتضمن مراحل المشروع إزالة الرواسب من حوض السد طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات، ونظافة جسم السد وملحقاته وصيانة الأنفاق وما بها من إضاءة لتكون ممهدة للدخول إلي السد، إضافة إلى أعمال تشغيل وصيانة البلدورة.

وثمن جهود العاملين في سد وادي نجران مؤكداً سموّه أهمية السد الذي يعتبر من أهم المعالم السياحية في المنطقة.