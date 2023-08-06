مرور تبوك: ضبط قائد سيارة ارتكب مخالفة عدم الالتزام بالمقعد أثناء القيادة

ضبط مرور منطقة تبوك، اليوم الأحد، قائد مركبة ارتكب مخالفة "عدم الالتزام بالمقعد وترك المقود أثناء القيادة".

مرور منطقة تبوك يضبط قائد مركبة ارتكب مخالفة "عدم الالتزام بالمقعد وترك المقود أثناء القيادة"، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، وتم إيقافه وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقه.#المرور_السعودي pic.twitter.com/JuClyVNRLR — المرور السعودي (@eMoroor) August 6, 2023

وأكد حساب "المرور السعودي" على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن السائق عرّض حياته وحياة الآخرين للخطر، وتم إيقافه وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقه.

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