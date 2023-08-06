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مرور تبوك: ضبط قائد سيارة ارتكب مخالفة عدم الالتزام بالمقعد أثناء القيادة

6 أغسطس 2023 · < 1 minutes
ضبط السائق المتهم
ضبط السائق المتهم

ضبط مرور منطقة تبوك، اليوم الأحد، قائد مركبة ارتكب مخالفة "عدم الالتزام بالمقعد وترك المقود أثناء القيادة".

 

وأكد حساب "المرور السعودي" على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن السائق عرّض حياته وحياة الآخرين للخطر، وتم إيقافه وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقه.

 

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