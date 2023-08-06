جوندوجان يحصد جائزة جديدة في استفتاء “كيكر”

حصل إلكاي جوندوجان، لاعب وسط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي السابق وبرشلونة الحالي، على جائزة أفضل لاعب الماني في موسم 2022-2023 للمرة الأولى، خلال الاستفاء الذي أجرته مجلة "كيكر" في ألمانيا، اليوم الأحد.

وفاز إلكاي جوندوجان (32 عاما) بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي مع مانشستر سيتي في الموسم الماضي، قبل الانتقال لبرشلونة الإسباني.

وفي التصويت الذي جرى بين الصحفيين، حصل جوندوجان على 198 صوتا، وجاء نيكلاس فولكروج، لاعب فيردر بريمن والمنتخب الألماني، في المركز الثاني بعدما حصل على 88 صوتا، فيما حصل راندل كولو مواني، مهاجم آينتراخت فرانكفورت، على 69 صوتا.

وقال جوندوجان إنه يشعر أنه حصل على مكافأة على العمل الشاق الذي قام به، وأضاف :"من الرائع للغاية أن أحصل على هذا التقدير".

وحصل أورس فيشر، مدرب يونيون برلين، على جائزة أفضل مدرب في موسم 2022-2023 بعدما قاد الفريق للمشاركة في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى.

وتم تأجيل التصويت على أفضل لاعبة في الموسم في منافسات السيدات حتى نهاية بطولة كأس العالم الحالية، علما بأن المنتخب الألماني ودع البطولة من دور المجموعات.