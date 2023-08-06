أمير القصيم يتسلم التقرير السنوي للمركز الوطني للنخيل والتمور

تسلّم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، اليوم الأحد، التقرير الخاص بالمركز الوطني للنخيل والتمور للعام الماضي 2022م.

واستقبل الأمير فيصل بن مشعل، في مكتبه اليوم، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور الدكتور محمد النويران، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان والمستشار بوكالة المستشار لوكالة خدمة المستفيدين وشؤون الفروع بوزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس سلمان الصوينع، ومدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم المهندس عبدالعزيز الرجيعي.

أكد سموه ما يجده قطاع النخيل والتمور من عناية واهتمام من القيادة الرشيدة - أعزها الله - ، لتطوير واستدامة القطاع والوصول في المنتج إلى المكانة العالية وتعزيز مسارات تسويق هذا المنتج الإقتصادي الهام تحقيقا لـ #رؤية_السعودية_2030 .. سمو #أمير_القصيم يستقبل الرئيس التنفيذي للمركز… pic.twitter.com/LP2wkRYwsQ — إمارة منطقة القصيم (@EmarahAlQassim) August 6, 2023

وأكد أمير منطقة القصيم، على أن ما يجده قطاع النخيل والتمور من عناية واهتمام من القيادة الرشيدة ، لتطوير واستدامة قطاع النخيل والتمور السعودية لتكون تمور المملكة الخيار الأول عالمياً، منوهاً بما تشهده المنطقة من برامج وفعاليات لدعم قطاع النخيل والتمور والإسهام بالوصول في المنتج إلى المكانة العالية وتعزيز مسارات تسويق هذا المنتج الاقتصادي الهام تحقيقا لرؤية السعودية 2030.

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وتسلم إصدار المركز بعنوان "تمورنا في أطباقنا" الذي يركز على الوجبات والأطعمة التي تعد بإستخدام التمور .

وخلال اللقاء استمع إلى شرح موجز من مدير المركز الوطني للنخيل والتمور والجهود المبذولة لدعم تسويق التمور وزيادة الصادرات ورفع الاستهلاك المحلي وتقديم الخدمات التسويقية وتوفير المعلومات عن قطاع التمور، وتعزيز علاقات المركز الدولية والمحلية.