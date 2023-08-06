إقصاء حامل اللقب.. أمريكا تودع كأس العالم للسيدات

ودع المنتخب الأمريكي لكرة القدم للسيدات بطولة كأس العالم المقامة حاليا في أستراليا ونيوزيلندا، عقب خسارته أمام المنتخب السويدي 5-4 بركلات الترجيح خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في دور الـ16 بالبطولة.

وانتهى الوقتين الأصلي والإضافي من اللقاء بالتعادل السلبي ليحتكما إلى ركلات الترجيح، التي تأهل من خلالها المنتخب السويدي إلى دور الثمانية.

وفي ركلات الترجيح سجلت فريدولينا رولفو وإلين روبينسون وهانا بينيسون وماجدالينا إريكسون ولينا هورتيج للمنتخب السويدي وأهدرت ناتالي بيورن وريبيكا بلومكفيست.

فيما سجلت أندي سوليفان وليندسي هوران وكريستين ميويس وأليسا نيهير للمنتخب الأمريكي وأهدرت ميجان رابيوني، وصوفيا سمثيت، وكيلي أوهارا.

وكان المنتخب الأمريكي صعد لهذا الدور بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد خمس نقاط، فيما صعد المنتخب السويدي لهذا الدور بعدما احتل صدارة المجموعة السابعة برصيد تسع نقاط.

يذكر أن المنتخب الأمريكي هو حامل اللقب في آخر نسختين من البطولة، كما أنه صاحب الرقم القياسي من حيث عدد مرات التتويج بلقب البطولة حيث توج بأربعة ألقاب.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب السويدي مع نظيره الياباني يوم الجمعة المقبل في دور الثمانية من البطولة.

وكان المنتخب الياباني صعد لدور الثمانية عقب فوزه على المنتخب النرويجي 3-1 أمس السبت في دور الـ16.