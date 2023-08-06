الأخبار الاقتصادية

“بنك المنشآت” يحدد المستندات المطلوبة للحصول على الموافقة الائتمانية في يومين

6 أغسطس 2023 · < 1 minutes
بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة
بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

أعلن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، اليوم الأحد، عن المستندات المطلوبة للحصول على الموافقة الائتمانية في يومين.

المستندات المطلوبة:

  • سجل تجاري ساري المفعول لمدة أدناها 6 أشهر من وزارة التجارة
  • شهادة التأمينات الاجتماعية من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
  • نسخة من هوية المالك
  • شهادة نطاقات من منصة قوى
  • شهادة حجم المنشأة من لبهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
  • العنوان الوطني من موقع العنوان الوطني (سبل)
  • كشف حساب بنكي لمدة ٦ أشهر للمنشآت الناشئة، ولمدة سنة للمنشآت الصغيرة المتوسطة
  • نموذج الإقرار الضريبي من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
  • شهادة الزكاة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
  • التراخيص الحكومية اللازمـة

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