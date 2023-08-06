“بنك المنشآت” يحدد المستندات المطلوبة للحصول على الموافقة الائتمانية في يومين

أعلن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، اليوم الأحد، عن المستندات المطلوبة للحصول على الموافقة الائتمانية في يومين.
المستندات المطلوبة:
- سجل تجاري ساري المفعول لمدة أدناها 6 أشهر من وزارة التجارة
- شهادة التأمينات الاجتماعية من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
- نسخة من هوية المالك
- شهادة نطاقات من منصة قوى
- شهادة حجم المنشأة من لبهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
- العنوان الوطني من موقع العنوان الوطني (سبل)
- كشف حساب بنكي لمدة ٦ أشهر للمنشآت الناشئة، ولمدة سنة للمنشآت الصغيرة المتوسطة
- نموذج الإقرار الضريبي من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
- شهادة الزكاة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
- التراخيص الحكومية اللازمـة
اقرأ أيضا:
بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يدعم القطاع بما يقارب 3 مليار ريال