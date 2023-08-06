“بنك المنشآت” يحدد المستندات المطلوبة للحصول على الموافقة الائتمانية في يومين

أعلن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، اليوم الأحد، عن المستندات المطلوبة للحصول على الموافقة الائتمانية في يومين.

المستندات المطلوبة:

سجل تجاري ساري المفعول لمدة أدناها 6 أشهر من وزارة التجارة

شهادة التأمينات الاجتماعية من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

نسخة من هوية المالك

شهادة نطاقات من منصة قوى

شهادة حجم المنشأة من لبهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

العنوان الوطني من موقع العنوان الوطني (سبل)

كشف حساب بنكي لمدة ٦ أشهر للمنشآت الناشئة، ولمدة سنة للمنشآت الصغيرة المتوسطة

نموذج الإقرار الضريبي من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

شهادة الزكاة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

التراخيص الحكومية اللازمـة

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