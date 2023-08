لاعب ياباني خليفة رياض محرز في مانشستر سيتي

يسعى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي إلى تعويض رحيل الدولي الجزائري رياض محرز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورحل النجم الجزائري رياض محرز إلى صفوف الأهلي مقابل 30 مليون جنيه إسترليني.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن مانشستر سيتي يرغب في التحرك لضم الياباني كاورو ميتوما، جناح برايتون.

Man City ready to raid Brighton for £50m Kaoru Mitoma after Josko Gvardiol transfer and it could be bad news for Chelsea https://t.co/oHH9SXlBnX

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) August 5, 2023