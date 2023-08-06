لاعب ياباني خليفة رياض محرز في مانشستر سيتي

يسعى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي إلى تعويض رحيل الدولي الجزائري رياض محرز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورحل النجم الجزائري رياض محرز إلى صفوف الأهلي مقابل 30 مليون جنيه إسترليني.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن مانشستر سيتي يرغب في التحرك لضم الياباني كاورو ميتوما، جناح برايتون.

Man City ready to raid Brighton for £50m Kaoru Mitoma after Josko Gvardiol transfer and it could be bad news for Chelsea https://t.co/oHH9SXlBnX — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) August 5, 2023

ويبلغ ميتوما من العمر 26 عامًا، ويتبقى عامان في عقده الحالي مع برايتون، إلا أن فريقه يرغب في تمديد تعاقده لخمسة أعوام.

ويعد جوارديولا من أشد المعجبين بميتوما الذي يمكنه اللعب في كلا الجناحين، حيث أشاد به في جولة السيتي التحضيرية للموسم الجديد.

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وقال جوارديولا قبل مواجهة يوكوهاما مارينوس الودية عن جودة كرة القدم الآسيوية: "يمكن القول إن تأثير ميتوما في البريميرليج هائلًا".

وأوضح: "إنه في المكان الصحيح مع المدرب المناسب، وكان استثنائيًا بالموسم الماضي، كما يمكن مشاهدة ما قدمته اليابان في كأس العالم في مجموعة صعبة للغاية".