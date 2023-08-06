مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً بتداولات بلغت 3.7 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم الأحد، منخفضاً 24.30 نقطة ليقفل عند مستوى 11351.48 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3.7 مليارات ريال.

اقرأ أيضا| جيسوس بعد التأهل على حساب الاتحاد: لم نصل للمستوى المطلوب بعد

ووفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة 168 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 50 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 162 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أنابيب السعودية، ووقت اللياقة، وعلم، والأول، والرخيف الأكثر ارتفاعًا.

أما أسهم شركات: نادك، والسعودي الألماني الصحية، وأميانتيت، وحلواني إخواني، وتوبي الأكثر انخفاضًا في التعاملات.

وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.53% و10.00%.

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، والباحة، وشمس، وأرامكو السعودية، وأنابيب السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية.

كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، وأنابيب السعودية، والراجحي، والإنماء، وتوبي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضاً 52.08 نقطة ليقفل عند مستوى 24582.78 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 31.5 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون و500 ألف سهم.