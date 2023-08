الأهلي يوقع مع الإيفواري كيسيه لاعب برشلونة

وقع النادي الأهلي مع الإيفواري فرانك كيسيه، لاعب برشلونة الإسباني، على عقد انتقال يمتد لثلاثة مواسم مقبلة، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وأشارت الصحيفة إلى أن كيسيه تجاوز الفحص الطبي في اليومين الماضيين، وينتظر أن يعلن الأهلي عن الصفقة رسميًا خلال الساعات المقبلة.

وأوضحت الصحيفة، أنه من المنتظر أن يتواجد كيسيه في مدينة جدة خلال الأيام القليلة المقبلة ليحضر تدريبات الفريق قبل لقاء الفريق أمام الحزم، الجمعة، في ملعب الأمير عبد الله.

ومن ناحيته، أكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو أن الأهلي أنهى إجراءات ضم كيسيه من برشلونة.

وأضاف رومانو أن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا أجرى الاختبارات الطبية في باريس.

Al Ahli and Barcelona are signing all the formal documents for Franck Kessié deal as player completes medical tests in Paris 🟢🇸🇦 #AlAhli

Saudi side now focused on Roger Ibanez deal at final stages and Piotr Zielinski bid sent to Napoli. pic.twitter.com/WNVibyP1kK

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2023