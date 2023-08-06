الأهلي يوقع مع الإيفواري كيسيه لاعب برشلونة

وقع النادي الأهلي مع الإيفواري فرانك كيسيه، لاعب برشلونة الإسباني، على عقد انتقال يمتد لثلاثة مواسم مقبلة، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وأشارت الصحيفة إلى أن كيسيه تجاوز الفحص الطبي في اليومين الماضيين، وينتظر أن يعلن الأهلي عن الصفقة رسميًا خلال الساعات المقبلة.

وأوضحت الصحيفة، أنه من المنتظر أن يتواجد كيسيه في مدينة جدة خلال الأيام القليلة المقبلة ليحضر تدريبات الفريق قبل لقاء الفريق أمام الحزم، الجمعة، في ملعب الأمير عبد الله.

ومن ناحيته، أكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو أن الأهلي أنهى إجراءات ضم كيسيه من برشلونة.

وأضاف رومانو أن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا أجرى الاختبارات الطبية في باريس.

Al Ahli and Barcelona are signing all the formal documents for Franck Kessié deal as player completes medical tests in Paris 🟢🇸🇦 #AlAhli Saudi side now focused on Roger Ibanez deal at final stages and Piotr Zielinski bid sent to Napoli. pic.twitter.com/WNVibyP1kK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2023

وتعد صفقة فرانك كيسيه هي أولى صفقات النادي الأهلي الأجنبية في مركز خط الوسط.

وشارك كيسيه مع برشلونة في 43 مباراة، خلال الموسم الماضي في مختلف المسابقات، وسجل 3 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة.

ومن المنتظر أن يحسم الأهلي صفقة أخرى في مركز خط الوسط؛ إذ إن خياراته في هذا المركز تتضمن عدة أسماء كبيرة، ومن أبرزها البولندي زيلينسكي والإسباني ماركوس يورينتي.

ويتجه النادي الأهلي إلى حسم ثلاث صفقات على الأقل قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية التي تغلق في الأول من سبتمبر.