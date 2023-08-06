الأخبار الاقتصادية

الخطوط السعودية تطلق رحلات جوية مباشرة جديدة تربط الرياض وجدة مع بكين

6 أغسطس 2023 · < 1 minutes

أطلقت الخطوط السعودية رحلات جوية مباشرة جديدة تربط الرياض وجدة مع العاصمة الصينية بكين.

الرحلات المباشرة بين جدة وبكين أطلقت يوم الجمعة بينما بدأ اليوم الأحد تسيير الرحلات المباشرة بين الرياض وبكين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية.

100 مليون زائر سنويا بحلول عام 2030

 

وأضافت الوكالة أن الخطوة تأتي "بهدف تعزيز وصول المملكة إلى 100 مليون زائر سنويا بحلول عام 2030"، كما تأتي "بما يعزز العلاقات الثنائية والسياحية بين البلدين".

 

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