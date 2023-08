تفاصيل جديدة بشأن أزمة باريس سان جيرمان مع كيليان مبابي

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات، عن تفاصيل جديدة بشأن أزمة باريس سان جيرمان الفرنسي مع نجمه كيليان مبابي.

ونشر رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "كل الحلول ممكنة لدى إدارة سان جيرمان بما فيها تجديد عقد النجم الفرنسي".

وأضاف: "باريس سان جيرمان عرض على مبابي تجديد عقده بشرط جزائي يحدده اللاعب، ويفعل تلقائيا صيف 2024".

وأردف: "مسؤولو الفريق الباريسي لديهم قناعة تامة بأن مبابي لديه رغبة وحيدة وهي الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني".

Paris Saint-Germain position has not changed regarding Kylian Mbappé 🇫🇷

All solutions have been proposed — including new contract with guaranteed sale clause for summer 2024 up to player. Rejected.

PSG remain convinced Mbappé only wants Real Madrid.

🎥 https://t.co/QNNYkTtjKB pic.twitter.com/fCBUubymXZ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2023